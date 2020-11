La rimozione degli alberi fa scattare la lite e parte la denuncia: assolti dopo sei anni l'ex sindaco Como e altre sei persone

Tutti assolti gli imputati coinvolti nel processo seguito al litigio scoppiato a Campi salentina il 17 luglio del 2014, durante i lavori per la rimozione degli alberi che adornavano viale Nino De Palma. La rimozione si era resa necessaria perché di lì a poco si sarebbe aperto un cantiere per la riqualificazione della strada, ma era andata di traverso a una parte della cittadinanza e della politica. Così - secondo la denuncia depositata in Procura - volarono insulti e minacce all'indirizzo dell'allora assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Sirsi.

Da qui il processo: per tutti gli imputati il pubblico ministero aveva chiesto un anno e nove mesi di reclusione, ma il giudice Bianca Maria Todaro, della seconda sezione penale, ha deciso per l'assoluzione. Assolti, dunque, l'ex sindaco di Campi Massimo Como, 54 anni; Alessandro Patruno, 72 anni; Luigi Taurino 67 anni; Raffaele Mignone, 36 anni; Massimo Maci, 38 anni; Stefano Orlando, 36 anni e Pasquale Guerrieri, 53 anni. Erano difesi dagli avvocati Raffaele Benfatto, Paolo Maci, Viola Messa e Roberto Frassanito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA