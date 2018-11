Processo Bcc, ricusato uno dei gip: «Parente nel Cda»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura di Lecce ha ricusato il gip Vincenzo Brancaccio nel processo sulle elezioni del 2014 del Bcc Terra D'Otranto. Nell'ultima udienza preliminare di questa mattina è stata presentata un'istanza in cui si fa riferimento a un parente del giudice che farebbe parte del Cda dell'istituto di credito. Motive che renderebbe inopportuno il suo ruolo nel processo. Vibranti sono state le proteste in aula da parte del principale imputato: Giancarlo Mazzotta, sindaco di Carmiano e politico locale di centrodestra. Il giudice invece si è astenuto dal commentare la decisione, anche per via del fatto che sarebbe ormai agli sgoccioli delle sue mansioni nell'ufficio del Gip per trasferirsi altrove.