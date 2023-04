Primo Maggio rovinato dal maltempo: saltano gli eventi in Puglia. Ecco quali si terranno il 2 Giugno

E dopo Pasquetta il maltempo rovina anche il 1 Maggio: saltano gli eventi in Puglia, causa vento e pioggia. A Lecce l'evento a Parco di Belloluogo è rinviato al 2 Giugno. Quello previsto sul molo di San Cataldo, invece, è rimandato a data da destinarsi. Rischio annullamento anche per l'evento principe in Puglia, il concerto del 1 Maggio a Taranto. Al momento gli organizzatori aspettano i pareri della commissione tecnica.

Saltano Belloluogo e "I Love San Cataldo"

L'evento in programma da domani mattina a Parco di Belloluogo a Lecce è stato rinviato al 2 Giugno. Stesso posto, stessa ora, stesso programma: dalle 10 alle 22 tornerà Into the Park per festeggiare con musica da mattina a sera e intrattenimento. Organizzata da Tsunami Concerti in collaborazione con il Comune, la manifestazione vedrà alternarsi sul palco un ricco parterre di artisti. La line.up prevede DjSpike (Official Boomdabash Dj), Manufunk djset, Filippo Bubbico live solo, Radio Wau djset e podcast in diretta, Mølita e Proto, Antonio Ancora, PierV, Endg, Inopportuno band, Giacomo.mp3 djset (hardgroove techno), Mundial e molti altri. Ci saranno anche attività all'aperto, arte, bodypainting ed estemporanee, stand con birre artigianali e un'area ristoro con foodtruck. Sulla spiaggia vicino al Molo di Adriano, a San Cataldo, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione I Love San Cataldo, riproporrà in data da destinarsi all'insegna della musica e della spensieratezza.