Primarie, vince Emiliano con oltre il 70%, sarà il candidato del centrosinistra

Il governatore pugliese uscente, Michele Emiliano, ha vinto le primarie del centrosinistra pugliese con un ampio vantaggio rispetto ai suoi tre sfidanti Elena Gentile, Fabiano Amati e Leonardo Palmisano. Mancano ancora pochi seggi al conteggio, ma il segretario regionale del Pd, Marco Lacarra, ha annunciato la vittoria di Emiliano con oltre il 75% dei voti. Ai seggi sono andati oltre 80mila elettori, «una partecipazione inaspettata - ha detto Lacarra - una festa di democrazia.

VOTI ASSOLUTI

Emiliano 53.844

Amati 9.368

Gentile 7.435

Palmisano 2.281

La geografia del voto nel Salento, dove i votanti sono stati in tutto 21.507

Emiliano 17.913 83%

Amati 1.441 6%

Gentile 1.418 6%

Palmisano 561 2%

Lecce votanti 1607

Emiliano 1358 84,5%

Amati 60 3,7%

Gentile 119 7,4%

Palmisano 51 3,1%

Gallipoli 1506 elettori

Emiliano 1042

Gentile 420

Amati 24

Palmisano 3

Nardò 1216 elettori

Emiliano 1116 (91.7%)

Amati 54

Gentile 13

Palmisano 12

Copertino 1164 elettori

Emiliano 1123

Amati 14

Gentile 12

Palmisano 6

Galatone 1029 elettori

Emiliano 977

Gentile 23

Amati 14

Palmisano 6

Zollino 212 elettori

Emiliano 191

Amati 10

Gentile 10

Palmisano 1

Racale

Emiliano 423

Amati 7

Palmisano 5

Gentile 4

Squinzano 420 elettori

Emiliano 406

Gentile 6

Palmisamo 4

Amati 2

Trepuzzi 383 elettori

Emiliano 332

Amati 12

Gentile 25

Palmisano 7

Cavallino 197 elettori

Emiliano 160

Amati 18

Gentile 12

Palmisano 7

Alliste 182 lettori

Emiliano 175

Gentile 5

Palmisano 2

Amati 0.

Sternatia 329 elettori

Emiliano 321

Amati 4

Gentile 2

Palmisano 2

S.Cesarea Terme 146 elettori

Emiliano 87

Amati. 43

Gentile. 6

Palmisano 1

Campi 792 elettori

Emiliano: 732

Amati: 3

Gentile: 13

Palmisano: 32

Calimera 187 elettori

Emiliano 144

Gentile 12

Amati 22

Palmisano 7

Uggiano 246 votanti

Emiliano 241

Gentile 2

Amati 2

Palmisano 0

Nel Brindisino Fabiano Amati (50%) è primo rispetto a Michele Emiliano (39%)

Brindisi e provincia

Amati 4.729 (50,05%)

Emiliano 3.755 (39,82%)

Gentile 819 (8,68%)

Palmisano 137 (1,45%)

Brindisi 436 votanti

Amati 264

Emiliano 127

Gentile 26

Palmisano 16

Cellino

Amati 46

Emiliano 38

Gentile 13

Palmisano 4

Cisternino

Amati 195

Emiliano 103

Gentile 59

Palmisano 9

Erchie

Amati 24

Palmisano 12

Emiliano 10

Gentile 6

Fasano 2.929 votanti

Amati 2.848

Emiliano 74

Gentile 3

Palmisano 0

Nulle 16

Francavilla 488 votanti

Emiliano 287

Amati 103

Gentile 82

Palmisano 4

Latiano

Amati 42

Gentile 27

Emiliano 13

Palmisano 8

Ostuni 585 votanti

Amati 264

Gentile 261

Emiliano 44

Palmisano 13

San Vito 162 votanti

Amati 95

Emiliano 47

Gentile 11

Palmisano 9

San Pietro Vernotico 212 votanti

Emiliano 176

Gentile 19

Amati 16

Palmisano 1

Carovigno

Emiliano 382

Amati 151

Gentile 106

Palmisano 13

2 nulle

Villa Castelli 845 votanti

Emiliano 805

Amati 16

Gentile 13

Palmisano 4

Nulle 4 e bianche 3

Mesagne

Emiliano 953

Gentile 138

Amati 130

Palmisano 19

Nel Tarantino vince Emiliano, tranne a Manduria (Gentile), Martina, Statte e San Marzano dove è primo Amati.





Circa 80mila i cittadini residenti in Puglia che hanno votato alle primarie del centrosinistra per scegliere il candidato che guiderà la coalizione alle elezioni regionali di primavera.



Alberobello

Nel Barese:Fabiano Amati voti 483Michele Emiliano voti 39Elena Gentile voti 22Leonardo Palmisano voti 17

Il caso Nardò

Già a mezzogiorno i votanti di Nardò erano di molto superiori a quelli degli altri comuni della provincia: trend che si è mantenuto per tutta la giornata con una stima di 950 voti alle 18. Oltre mille gli elettori a Lecce. Si tratterebbe dell'effetto Pippi Mellone, il sindaco del comune neretino che pur venendo da un’area di estrema destra sostiene apertamente il governatore uscente alle primarie.

Nelle scorse ore Mellone aveva inviato due diversi messaggi ai suoi: “Domani si vota al chiostro dei Carmelitani a Nardò, dalle ore 8 alle ore 20, per le primarie della coalizione del cosiddetto centro sinistra. In un panorama politico che ha visto il crollo delle ideologie e delle appartenenze, ho conosciuto Michele Emiliano nel 2016, dopo la mia elezione.

So che tra i miei elettori ed amici ce ne sono tanti che si riconoscono in quell’area politica, invito questi a votare per Michele Emiliano dotandosi di documento d’identità e provvisti di 2 euro”.

