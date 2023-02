Primarie Pd, nel Salento 84 seggi: si vota anche in una pasticceria

Seggi allestiti in 84 dei 96 Comuni salentini. E urne aperte persino una pasticceria di Castrignano del Capo per le Primarie del Partito Democratico. La partita decisiva si gioca tra il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e la deputata Elly Schlein.

Come si vota

Si potrà votare dalle 8 alle 20, il voto è gratuito per gli iscritti al Partito Democratico mentre per gli altri avrà un costo di 2 euro come contributo per le spese della consultazione elettorale.



I seggi a Lecce e nel Salento

A Lecce gli elettori potranno recarsi nel seggio allestito all’hotel Tiziano, mentre a Nardò urne aperte in Via Raho- ang. Via San Francesco D’Assisi e a Galatina nei pressi del cinema Tartaro, in Corso Principe di Piemonte 31. A Maglie si vota in via Orfanotrofio mentre a Casarano i seggi sono stati allestiti in Piazza San Pietro 11. Municipi e Palazzi di città aperti tutta la giornata per il voto nei Comuni di Aradeo, Cannole, Caprarica di Lecce, Parabita, Patù, Racale e San Cassiano.



Se A Melpignano per l’occasione si apriranno le porte del chiostro degli Agostiniani, ad Arnesano sarà il Cantiere delle Idee, Piazza 25 Luglio, a ospitare le urne. A Gagliano del Capo le Primarie del Pd andranno in scena nella biblioteca comunale mentre a Tricase le operazioni di voto saranno espletate nelle scuderie di Palazzo Gallone. A Gallipoli, ancora, si potrà votare in Via XX Settembre, 24 mentre a Trepuzzi in Largo Margherita.

La pasticceria



A Castrignano del Capo, come si diceva, a ospitare i seggi del Pd sarà la pasticceria “Tocco di Bontà” di Via Vittorio Veneto, 20. Negli altri Comuni le operazioni di voto saranno espletate in scuola, palestre, circoli ed edifici storici.

Per i cittadini di Bagnolo del Salento è disponibile il circolo di Cannole, per quelli di Botrugno la sede elettorale sarà invece quella di San Cassiano. E ancora, i residenti a Castrì potranno votare a Caprarica di Lecce, quelli di Giurdignano e quelli di Minervino di Lecce, Palmariggi a Uggiano La Chiesa, quelli di Monteroni ad Arnesano. Chi risiede a Muro Leccese vota a Caprarica, i residenti di San Pietro in Lama voteranno a Lequile, quelli di Seclì ad Aradeo, quelli di Surano a Nociglia, quelli di Ugento a Racale e quelli di Vernole a Melendugno.



Intanto nelle scorse a Ruffano l’ex segretaria di circolo Anna Rita Picci sui social ha denunciato come “agli storici militanti del partito sia stato impedito di aprire il seggio per le primarie adducendo come motivazione il fatto che non esiste il circolo e i suoi organi. Ieri in fretta e in furia, viene creata la pagina Facebook del partito e l’apertura del seggio che prevede, al contrario di quanto avviene in tutta Italia, l’orario spezzato. Tutto regolare?”