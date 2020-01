Sono 55.719 i cittadini residenti in Puglia che alle 17 hanno votato alle primarie del centrosinistra per scegliere il candidato che guiderà la coalizione alle elezioni regionali di primavera. Alle precedenti primarie per le regionali nel 2014, alla stessa ora, avevano votato in 77.396. Il dettaglio per provincia vede Bari in testa con 16.391 votanti. Seguono Lecce con 15.549, Foggia con 8.172, Brindisi con 6.394, Taranto con 5.984 e Bat con 3.229.

Primarie centrosinistra: tra numeri e veleni è il giorno della scelta

Malgrado il calo di affluenza, il segretario regionale del Psi e presidente dell'associazione 'Primarie Puglia 2020', Claudio Cesaroni, esprime «grande soddisfazione. Abbiamo sfondato il muro dei 50mila». «Questo dimostra - aggiunge - che siamo in grado, come coalizione e con un metodo di lavoro, di portare non solo volontari ma di mettere da parte qualsiasi situazione di attrito tra partiti e forze politiche e dare voce e partecipazione ai cittadini. Credo sia un grande segno nei confronti delle polemiche e di chi si è voluto sfilare, forse perché aveva paura di questi numeri». I seggi chiuderanno alle ore 20 e lo spoglio inizierà subito dopo.

Ultimo aggiornamento: 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già a mezzogiorno i votanti di Nardò erano di molto superiori a quelli degli altri comuni della provincia: trend che si è mantenuto per tutta la giornata con una stima di 950 voti alle 18. Oltre mille gli elettori a Lecce. Si tratterebbe dell'effetto Pippi Mellone, il sindaco del comune neretino che pur venendo da un’area di estrema destra sostiene apertamente il governatore uscente alle primarie.Nelle scorse ore Mellone aveva inviato due diversi messaggi ai suoi: “Domani si vota al chiostro dei Carmelitani a Nardò, dalle ore 8 alle ore 20, per le primarie della coalizione del cosiddetto centro sinistra. In un panorama politico che ha visto il crollo delle ideologie e delle appartenenze, ho conosciuto Michele Emiliano nel 2016, dopo la mia elezione.So che tra i miei elettori ed amici ce ne sono tanti che si riconoscono in quell’area politica, invito questi a votare per Michele Emiliano dotandosi di documento d’identità e provvisti di 1 euro”.In un altro messaggio, invece Mellone ha rilanciato, invitando i suoi a versare 2 euro invece di 1 solo.