Primarie, si vota fino alle 22. Affluenza record in mattinata

Primarie a Lecce: alle 14 di oggi erano 2.387 gli elettori del centrosinistra leccese che si sono recati questa mattina presso i seggi allestiti all'Hotel Tiziano, per scegliere quello che sarà il candidato sindaco della coalizione alle prossime elezioni in programma nella primavera del 2024.

La sfida Salvemini-Patti

La sfida è tra il sindaco Carlo Salvemini e il consigliere comunale Pierpaolo Patti.

Alle 11:30 erano già più di mille gli elettori, un numero che si è più che raddoppiato alle 14 e che è destinato ovviamente a crescere nel corso delle prossime ore. Si potrà votare ancora fino alle 22.

Al termine delle operazioni di voto si procederà immediatamente con lo scrutinio che svelerà già in tarda serata quello che sarà il candidato sindaco del centrosinistra leccese alle prossime elezioni.

Le reazioni

«Le primarie sono questo! Una stretta di mano tra chi si candida e il nostro popolo». Così Domenico De Santis, segretario regionale del Partito Democratico, ha commentato i primi dati sull'affluenza alle primarie per decidere il candidato sindaco di Centrosinistra a Lecce. Alle 13.00 avevano già votato 1.909 leccesi superando, in mezza giornata, il dato complessivo delle primarie che hanno visto la vittoria di Elly Schlein a segretario nazionale PD. Si tratta di «una partecipazione straordinaria - ha continuato De Santis - un momento in cui con umiltà chi aspira a diventare sindaco si sottopone al giudizio del nostro popolo. Quello delle primarie è uno strumento che ci siamo dati fin dalla fondazione del Partito, uno strumento che definirei radicale per come ci distingue dalle altre forze politiche. La partecipazione è uno dei cardini del PD, sono orgoglioso di vedere come il nostro popolo si senta coinvolto e protagonista delle decisioni che vengono prese. È accaduto per Elly, sta accadendo ora per Lecce dimostrando, se ne ce fosse bisogno, la bontà delle primarie».