Primarie, Congedo in campo e lista unica a Lecce

Congedo scioglie la riserva. Sarà candidato alle primarie per il centrodestra, o meglio per Fratelli d'Italia e Direzione Italia. L'annuncio questa mattina alle 11 in una conferenza stampa organizzata ad hoc all'Hotel Tiziano a Lecce. Il consigliere e coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni sarà della partita. Una scleta che arriva a 48 ore dall'incontro a Bari con Giorgia Meloni e dopo una serie di incontri e confronti - chiarificatori - con i big dei due partiti dopo la notizia, circolata nelle ultime ore, di una candidatura separata tra i due partiti quello di Fitto e quello di Meloni, con la discesa in campo di Andrea Guido, già consigliere fittiano.Intanto, mentre a Roma si sottoscrive l'accordo tra FdI e Dit Giovanni Donzelli, deputato e capo organizzazione di Fratelli d'Italia dichiara: «Anche alle amministrative e anche a Lecce correremo con lista comune al fine di rilanciare il progetto di un grande soggetto di sovranisti e conservatori».