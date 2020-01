Prima le falesie, ora l'antica torre: nuovo crollo, allarme ignorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elio PAIANOUn crollo dietro l'altro. E dopo le falesie della zona di San Foca e Roca, tocca alle antiche torri. A Otranto questa volta: la conferma di un Adriatico flagellato dalle mareggiate - e, dunque, dall'erosione - che continua a mangiarsi la costa. Location del nuovo cedimento è la spiaggia degli Alimini: è lì che, qualche giorno fa, in occasione del fortissimo vento di tramontana, è venuta giù una parte di Torre Fiumicelli. Pezzo dopo pezzo. Una piccola montagna di pietre ora adagiate tra mare e arenile. L'ultima puntata di una serie di cedimenti che negli ultimi due anni avevano creato profonde ferite nelle insenature tra Otranto e gli Alimini e poi nella zona della Specchiulla, e che dall'estate scorsa avevano invece toccato le marine di Melendugno senza risparmiare le aree a ridosso della Grotta della Poesia e dei lidi in zona San Basilio. Ora, appunto, di nuovo Otranto. Icone, simboli del Salento dal mare cristallino.Ma torniamo a Torre Fiumicelli, situata poco a nord dei laghi, perché non si tratta di un luogo qualsiasi. Tra libri di storia e fotografie dei turisti. Simbolo della rinascita di Otranto dopo la liberazione dai turchi. Il monumento fu edificato dal 1582, sotto l'incarico dell'allora governatore della Terra d'Otranto, Ferdinando Caracciolo per contrastare le invasioni dei Turchi pronti con le loro scorribande a insidiare la città dopo il celebre assedio del 1480. Dell'antico monumento restava la grande volta a botte: una torre, nel corso dei decenni, ormai lambita dal mare con i suoi due fiumicelli intrappolati nelle dune costiere. Restava - è il caso di dire - perché il cedimento di questi giorni è stato grave. Ed è la Rete Civica per la tutela del Paesaggio e del Patrimonio Storico-artistico ed archeologico a lanciare l'allarme: quella torre va salvata. «Bisogna creare una protezione e un attraversamento sicuro per i turisti che l'attraversano ogni estate, e magari mettere un pannello che ne descriva la storia e poi, finalmente, restaurarla -dice Luigi del Prete della Rete Civica - faremo una manifestazione e lanceremo una raccolta fondi». Alberto De Marco, storico bagnino di Serra degli Alimini, rincara la dose: «Siamo stati fortunati perché la torre poteva crollare in piena estate dopo le mareggiate di agosto mettendo a rischio l'incolumità delle persone. In quel punto tutti attraversano l'arenile, rasente il muro crollato, per andare verso Frassanito e viceversa».Ma quello che più fa rabbia è l'allarme lanciato e ignorato per danni: un monumento storico censito e importante non solo come testimonianza storica, ma anche come esempio tra i più studiati per i cambiamenti climatici e morfologici.Quasi quattro anni fa il primo Sos. Nel 2016 Marcello Seclì, a capo di Italia Nostra Sud Salento, ha inoltrato due richieste di vincolo: una per la torre di Roca Vecchia di Melendugno e l'altra, appunto, per Torre Fiumicelli. «Tali richieste - dice Seclì - erano motivate in ragione dell'assenza del vincolo di tutela diretto e in ragione delle situazioni di estrema criticità strutturale delle torri». Non solo. Il Comune di Otranto, nel novembre 2017, ha segnalato lo stato di pericolo del monumento a tutti gli enti interessati. In quel caso era arrivata la risposta della Soprintendenza che, nel dicembre 2017, ha inserito la torre tra i monumenti considerati in pericolo.Rischio crollo, insomma. Appelli, lettere, atti di tutela che, però, sono rimasti lettera morta. Inviati e protocollati, ma senza produrre misure concrete. Nè una rete di protezione, nè un'azione di puntellatura. Niente di niente. Nonostante le occasioni rappresentate anche da bandi di varia natura per le torri o il litorale da valorizzare. Nonostante le stime del Comune non portino a cifre impossibili: servirebbero circa 150mila euro per restauro, protezione e messa in sicurezza. Prima che il mare si porti via tutto. Quello che neanche i Turchi riuscirono a fare.© RIPRODUZIONE RISERVATA