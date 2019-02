Presunto abuso per l'assegnazione di un alloggio: chiesta l'archiviazione per Taurino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sostituto procuratore del Tribunale di Lecce, Paola Guglielmi, ha chiesto al gip l'archiviazione dell'indagine a carico del sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, indagato per una presunta assegnazione indebita di un alloggio popolare avvenuta nel 2017.La richiesta di archiviazione è stata inoltrata dopo una serie di atti d'indagine seguiti all'interrogatorio dei giorni scorsi di Taurino. La richiesta di archiviazione è stata avanzata anche per gli altri tre indagati: l'ex responsabile dell'ufficio tecnico, Anna Maria Bianco, l'attuale responsabile dei Lavori pubblici e Urbanistica, Giancarlo Florio, e per la donna 42enne che aveva beneficiato dell'assegnazione dell'alloggio. Per tutti l'accusa è di abuso d'ufficio in concorso.