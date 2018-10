Preso con la cocaina nella villa comunale. Spaccio, altri arresti nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ondata di arresti per droga da parte dei carabinieri. Aè stato bloccato e arrestato - ora è ai domiciliari - un giovane accusato di spaccio di cocaina. Si tratta di Matteo Ricchiuto, 23 anni, fermato nella villa comunale con addosso poco meno di due grammi di cocaina. Altra droga, poco più di 8 grammi di cocaina, è stata trovata successivamente nella sua abitazione, dove è stato sequestrato anche un bilancino di precisione.è stato arrestato il 26enne Leonardo De Cillis, trovato in possesso di 1,7 grammi di cocaina, mentre aè stata arrestata la 26enne Ilenia De Luca, .trovata in possesso di 19 grammi di cocaina.