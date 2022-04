Presicce-Acquarica, 100mila euro di finanziamento per riqualificare lo stadio comunale

In arrivo un finanziamento per rimettere a nuovo lo stadio comunale «Villani» di Presicce-Acquarica, in località Presicce. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 100mila euro che, sommato ad altri fondi comunali, andrà a coprire una spesa di 166mila euro, necessaria per portare a termine l'intero progetto. I principali interventi interesseranno gli spogliatoi, le gradinate e la recinzione dello stadio. Inoltre, saranno realizzati i servizi igienici per gli spettatori. Il tutto nell'ottica di rigenerare i luoghi di aggregazione presenti sul territorio comunale.

APPROFONDIMENTI LECCE Svolta sul litorale: sì al porto turistico di Nardò.... GLI INVESTIMENTI Puglia, casali, trulli e masserie rinascono a nuova vita con 56...

Incidente nel Basso salento: auto si ribalta, ferita una 19enne

Il sindaco

«È un risultato frutto della nostra tenacia», commentano il sindaco Paolo Rizzo e l'assessore Alfredo Palese insieme all'amministrazione comunale. «Dopo non essere risultati idonei nella prima stesura della graduatoria - aggiungono - abbiamo prodotto delle osservazioni che ci hanno permesso di rientrare e di ottenere il finanziamento di 100mila euro. In questi mesi stiamo mettendo in campo un'iniziativa progettuale straordinaria per cogliere tutte le opportunità derivanti dai bandi».

Si dovrà procedere, ora, con la sottoscrizione degli accordi con la Regione e con il successivo avvio dei lavori, che è previsto entro qualche mese. L'augurio dell'amministrazione comunale è che «la Regione inserisca, da qui in avanti, la premialità che la legge di istituzione del nostro Comune ha previsto per i bandi destinati agli enti comunali». Grazie alla fusione tra Presicce e Acquarica del Capo, infatti, il nuovo Comune, nato nel 2019, ha la priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali territoriali.

Presicce-Acquarica, Franco Simone è Cavaliere della Repubblica

Il bando

La Regione ha emanato il bando per sopperire alla «nota carenza di adeguate strutture sportive nel territorio regionale», che «assume dimensioni preoccupanti laddove i pochi impianti esistenti, parte dei quali versano in condizioni precarie, costituiscono una minima parte del fabbisogno, il che determina ripercussioni negative in ambito sociale». Da qui la necessità di favorire interventi per la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione del patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni.