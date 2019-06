Prendono una buca e finiscono sbalzati dallo scooter: paura per due adolescenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di paura a Carniano per due ragazzi in scooter che centrano una buca sull'asfalto, cadono rovinosamente sull'asfalto e finiscono in ospedale, per fortuna con ferite lievi.La brutta caduta, che ha coinvolto due minorenni, di 16 e 17 anni, si è verificata ieri sera intorno alla mezzanotte su via stazione a Carmiano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure del caso e i carabinieri della stazione di Veglie per i rilievi.Ai due giovani, trasferiti negli ospedali di Lecce e Copertino, dopo un iniziale spavento sono state riscontrate ferite e contusioni lievi. Entrambi sono stati dimessi nella giornata di oggi