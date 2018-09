Prende fuoco la casa: salvati sei cani che erano all'interno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLISTE - Un incendio si è sviluppato intorno alle 12.15 in un'abitazione in vico Negro ad Alliste. Le cause non sono ancora chiare ma si esclude il corto circuiti poiché non è presente il contatore Enel. Ad accorgersi del rogo alcuni vicini. Il proprietario, D.P., 54enne, non era in casa. Tratti in salvo sei cani che erano all'interno dell'appartamento composto da un solo vano: ne mancherebbe pero' all'appello, il settimo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento che stanno domando le fiamme unitamente agli agenti della Polizia Municipale diretti dal comandante Tommaso Campeggio. I danni non sono stati ancora quantificati ma la stanza e' completamente annerita.