Mafia, tre Comuni sciolti, il prefetto: "Gravi complicità con i clan, la politica faccia pulizia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La politica selezioni con accuratezza la classe dirigente e gli amministratori locali. E chi si gira dall’altra parte è complice». Parola del prefetto Claudio Palomba. E il messaggio è chiaro: la politica faccia pulizia al proprio interno.Tre Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose in due anni o poco più. A nord e a sud del Salento, più o meno popolosi, con storie diverse che sono finite per intrecciarsi in prefettura, dove è stato deciso il loro commissariamento.Prima Parabita e Surbo, con due diversi ricorsi alla giustizia amministrativa: uno, nel caso di Parabita e dell’ex sindaco Alfredo Cacciapaglia, pendente al Consiglio di Stato (avvocati Pietro Quinto e Luciano Ancora); l’altro, per l’ex sindaco Fabio Vincenti di Surbo, depositato ieri al Tar Lazio dal professor Ernesto Sticchi Damiani. E ora Sogliano dove gli organi elettivi saranno sospesi in attesa della notifica del decreto di scioglimento firmato dal Consiglio dei Ministri due sere fa.«Le inchieste giudiziarie e gli accessi delle commissioni prefettizie - commenta Palomba - hanno fatto emergere una commistione, una rete fra le organizzazioni criminali presenti sul territorio, una parte della politica e dell’imprenditoria salentine. Esiste una comunione di interessi e di scambi e sebbene siano sempre da evitare le generalizzazioni. E da ciò che è emerso finora è necessaria una forte attenzione della polizia alla scelta della classe dirigente e degli amministratori locali».Lo aveva detto, in passato, il prefetto. Ma mai con toni così netti: «Se il consenso a questo o a quel politico deriva dalla vicinanza alle organizzazioni criminali, non si fa il bene della comunità. E’ questo il dato che più mi preoccupa. Commissariare i Comuni non è il mio sport, ma abbiamo il dovere di difendere le comunità dalle infiltrazioni mafiose».Un dovere che Palomba è deciso a portare fino in fondo, ma con un richiamo forte alla politica e alla comunità salentine perché isolino i clan, non si lascino sopraffare o, peggio, avvicinare e corrompere.«Il quadro emerso con tutte e tre queste amministrazioni - spiega ancora il prefetto Palomba - è di preoccupante vicinanza di parte della politica alla criminalità per raccogliere i consensi e di parte dell’imprenditoria per gli affari e il business. In alcune imprese, che lavoravano con le pubbliche amministrazioni e avevano appalti importanti, abbiamo riscontrato la presenza di figure di spicco della criminalità organizzata». Per esempio a Surbo o, ancora, a Parabita. «Tutte le forze devono schierarsi dalla parte giusta ed evitare che accadano cose simili».E mentre saranno i procedimenti penali ad accertare eventuali responsabilità dei singoli, il tema delle infiltrazioni mafiosi nelle Pubbliche amministrazioni reclama una riflessione profonda della società civile e della politica tutta. Perché, prosegue lo stesso Palomba, «non è solo un problema di individuare uno o due o tre amministratori vicini alla criminalità organizzata. Girarsi dall’altra parte, fare finta di non vedere o non capire è un comportamento complice. E se io amministratore pubblico so che i contributi di un Comune sono andati in una certa direzione - ed è impossibile non saperlo - una Giunta che vuole essere pulita, per intervenire, non attende gli esiti dei procedimenti giudiziari. Questo - conclude il prefetto - è il lavoro che deve fare la politica».