Furti nelle campagne, la task force in prefettura e l'indagine lampo: due arresti

Due arresti per i furti nelle campagne avvenuti nelle passate settimane: li hanno eseguiti questa mattina i poliziotti del commissariato di Nardò, nel Salento L'invito della prefettura, nei giorni scorsi, è stato quello di «denunciare e raccontare con attenzione tutto ciò che può essere utile ai fini delle indagini». Proprio nell'ufficio circondariale di Governo, a Lecce, è stata approntata una task force di polizia, carabinieri e finanza per fermare le razzie all'interno delle aziende agricole, le più recenti avvenute nei territori di Leverano, Sant'Isidoro e Porto Cesareo.Si tratta di raid su commissione finalizzati a rimpinguare le casse del mercato nero e del racket delle estorsioni che parte proprio dai campi. Non sempre ai furti fanno seguito, però, denunce formali. Il timore è che dopo aver portato via la merce, i criminali tornino ad avvelenare i raccolti, tagliare i tendoni delle serre, danneggiare le tenute.Ed il piano della task force è proprio quello di ridare serenità agli agricoltori con una presenza costante sul territorio. Un'azione ancor più incisiva se supportata dalla collaborazione e dalla denuncia, armi vincenti contro il malaffare, elementi essenziali per ricostruire con minuzia i movimenti delle bande in azione nella provincia.