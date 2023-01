Precipita dalla tribuna mentre guarda la partita: grave in ospedale

Precipita dalle scale della tribuna, perde conoscenza e finisce in ospedale in codice rosso. È quando accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, allo stadio comunale Ciullo di Salve dove era in corso una partita di calcio della terza categoria.

I soccorsi

Il malcapitato, un 50enne originario di Veglie, era nella tifoseria quando, per cause ancora da accertate, avrebbe perso l’equilibrio cadendo da un gradone di circa 1 metro e mezzo battendo la testa al suolo e perdendo conoscenza. I presenti hanno provato a soccorrerlo fino all’arrivo dei sanitari del 118. Il tifoso, che in un primo momento non dava segni di ripresa, facendo pensare al peggio, è stato trasferito in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Pare che le sue condizioni generali siano stabili nonostante abbia subito un trauma cranico commotivo e sono in corso ulteriori accertamenti per definirne il quadro clinico.