Precipita dalla rupe di Santa Caterina, 53enne salvata dai vigili del fuoco

Momenti di paura a Santa Caterina di Nardò: nel tardo pomeriggio, una donna di 53 anni, per cause in corso di accertamento, è scivolata sul dirupo della "Dannata" (nella foto qui in basso), il costone roccioso alto circa cinquanta metri, nei pressi della Torre dell'Alto, precipitando giù per circa venti metri, finendo di uno sperone di roccia, molto impervio e normalmente difficilmente raggiungibile.

Fortuna ha voluto che, nonostante la caduta, la donna sua rimasta praticamente illesa e una volta resasi conto di non riuscire a risalire ha cominciato a gridare chiedendo aiuto. Sono stati alcuni pescatori, in quel momento in mare, a sentire le grida della donna e ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono giunti in poco tempo le volanti della Polizia di stato del commissariato di Nardò, la squadra degli speleologi del Soccorso alpino, la Guardia costiera e i Vigili del fuoco, oltre a un'ambulanza del 118. Dopo alcune ore di ricerca, intorno alle 20.30, i vigili del fuoco sono riusciti ad individuarla e a raggiungerla, prestandole i primi soccorsi. Poco dopo, una volta imbracata, i vigili sono riusciti a recuperarla. La donna era spaventata e infreddolita, ma stava bene.

