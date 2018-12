Precipita dal terrazzo di casa, grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PIETRO IN LAMA - Una donna è caduta dal terrazzo della casa della sorella a San Pietro in Lama e si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivata a bordo di un’ambulanza in codice rosso.Erano da poco passate le 13.30 di oggi, quando un tonfo sospetto ha fatto accorrere per strada i residenti di via Garibaldi. Si è scoperto quindi che una donna di Brindisi, A.P., di 52 anni, aveva fatto un volo di circa dieci metri, precipitando dal terrazzo. La donna era andata insieme con la madre a casa della sorella per il pranzo della domenica.Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: qualcuno ha composto il 118, richiedendo l’intervento di un’ambulanza. Sul posto sono intanto giunti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato alcuni rilievi soprattutto per capire se si sia trattato di una caduta accidentale - ipotesi che al momento sembra quella prevalente - e per escludere che siano stati commessi dei reati.