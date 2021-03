Precipita con la ruspa nella cava: grave operaio di 22 anni

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in mattinata nella cava Concrete Srl sulla Trepuzzi-Surbo, in territorio del Comune di Lecce.

Un operaio di 22 anni della Nuova Guinea si trovava a bordo di ruspa di grosse dimensioni quando, per cause ancora da chiarire (forse per uno smottamento della roccia), è precipitato insieme con il mezzo da un costone della cava, facendo un tragico volo da circa sette metri di altezza.

IL RICOVERO

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: i sanitari del 118, intervenuti a bordo di un'ambulanza chiamata subito dai colleghi, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce con un trauma toracico. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione "Santa Rosa" di Lecce e i colleghi dello Spesal per i rilievi.