Pratiche commerciali scorrette: multa da 200mila euro all'azienda di "Spot&Go"

Duecentomila euro: a tanto ammonta la multa comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla società "Pubblicamente srl" di Racale, titolare dell'iniziativa "Spot&Go" che, nelle intenzioni dell'azienda, avrebbe permesso di ottenere un'auto a "costo zero". La multa fa riferimento a pratiche commerciali scorrette. L'Autorità ha rilevato che «la condotta posta in essere da Pubblicamente, concernente la promozione sul proprio sito web dell’offerta commerciale “Spot&Go”, integra una pratica commerciale scorretta e ingannevole in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo per via del mancato assolvimento dell’onere di chiarezza e completezza informativa, nonché idonea a indurre in errore i consumatori sotto il profilo dell’effettiva natura e convenienza dell’offerta reclamizzata».



L'iniziativa "Spot&Go" permetteva di ottenere una macchina sostanzialmente a "costo zero", o comunque a un costo notevolmente ridotto, a fronte di una attività pubblicitaria da svolgere attraverso lo stesso veicolo e remunerata con 360 euro mensili. Per poter usufruire della "agevolazione", gli acquirenti erano tenuti a versare una sorta di quota di ingresso pari a 5.770 euro, tra contributo per l'applicazione del materiale pubblicitario e spese di gestione. L'Authority ha rilevato però che i ricavi della società derivanti dalla vendita di inserzioni sulle auto è di gran lunga inferiore ai rimborsi mensili che avrebbe dovuto versare agli aderenti, i quali, in realtà, potevano sussistere solo sulla disponibilità delle quote di ingresso dei nuovi clienti. E così alcuni di loro, dopo la risoluzione improvvisa del contratto da parte dell'azienda, si sono rivolti alle associazioni di consumatori, grazie alle quali sono partite le segnalazioni ed è nata poi l'istruttoria del Garante. © RIPRODUZIONE RISERVATA