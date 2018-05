Un esercito di poveri: in un anno aiuti a oltre 1.000 famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme povertà, cresce l’aiuto dell’Emporio della solidarietà alle famiglie indigenti del Salento. Fortunatamente, sono al contempo cresciute anche le donazioni dei salentini a sostegno della fragilità economica.In particolare, nell’anno appena trascorso sono stati oltre un migliaio i nuclei familiari assistiti dal progetto fondato nel 2011 da parte di un gruppo di volontari della Comunità Emmanuel: 1.050, per la precisione, di contro alle 1.046 famiglie del 2016, con un’erogazione di 180.541 pezzi, per un totale di quasi 162 tonnellate di cibo e indumenti, che sono costati 337.713 euro.Sono questi i dati del bilancio 2017 dell’Emporio della solidarietà, presentato ieri mattina nell’Istituto “Sant’Ignazio di Loyola”.Il 2017 è stato l’anno della grande generosità da parte dei salentini più fortunati: le donazioni all’Emporio hanno raggiunto il tasso record del 21%, rispetto al 9% del 2016, tamponando in qualche modo la diminuzione della raccolta alimentare attraverso i prodotti in scadenza dei supermercati locali (scesa dal 38% al 28,5% di quest’anno) e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (scesa dal 25% al 19%).