«Dipendente positivo al Covid-19»: chiuso l'ufficio postale e tamponi a tappeto a tutti i lavoratori

Ultimo aggiornamento: 13:26

Chiuso l'ufficio postale di Vernole , comune del Salento, per un caso di coronavirus accertato nelle ultime ore. Si tratta di un dipendente, che è già in isolamento. Come conferma l'amministrazione comunale, l'ufficio è stato chiuso per sanificazione e il lavoratore positivo al Covid-19 è in isolamento.Comincerà ora una serie di tamponi, a tappeto, su tutto il personale della struttura, mentre la vicesindaco del Comune rassicura: «L'ufficio postale è un luogo più sicuro di tanti altri, nel quale le norme sulla sicurezza e la prevezione dei contagi sono state rispettate. Nessun allarme».