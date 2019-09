Posta la foto di Salvini, prof ne chiede le dimissioni: polemica in paese

Chiede la sospensione dal servizio e le dimissioni da consigliere comunale a Taviano. Tutto per postato una foto della sede della Lega a Racale da una finestra dell'edificio che ospita la scuola elementare. Il segretario leghista Alessio Parata attacca l'autrice del post Irene Giannì: «Le consiglio di seguire i ragazzi invece di maneggiare telefonini per chattare ma soprattutto per pubblicare foto che inneggiano al suo rancore verso pensieri politici contrari ai suoi in un ambiente scolastico». Replica Giannì: «Nell'aula non c'erano bambini come si può vedere e il post era del tutto ironico. Sono un'assistente e non un insegnante e vengo chiamata quando ce n'è bisogno. Quello era un momento di pausa. Poi se si vuole fare polemica a tutti i costi è un altro discorso». © RIPRODUZIONE RISERVATA