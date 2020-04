Violate le norme anti-contagio: piove, in coda alla Posta uno accanto all'altro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Distanziamento sociale anti-contagio? Non davanti all’ingresso dell’ufficio postale di Surbo , nel Salento. La segnalazione arriva dagli stessi cittadini del comune nord salentino che in questi minuti denunciano assembramenti proprio all’ingresso delle Poste di Piazza Aldo Moro. A causa della forte pioggia che continua ad abbattersi copiosa su tutto il Salento, infatti, una decina di cittadini in attesa di accedere agli sportelli si sono rifugiati sotto il porticato davanti all’ingresso dell’ufficio postale. Niente rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, dunque. Al contrario, piuttosto, un vero e proprio assembramento di gente.Mancato rispetto delle misure anti-contagio di cui, stando almeno alle segnalazioni degli stessi cittadini indignati, sarebbero a conoscenza anche le forze dell’ordine. «Le forze dell’ordine sono passate e ripassate – si legge in un post pubblicato qualche minuto fa su Facebook da un cittadino indignato, in attesa di accedere agli uffici di piazza Aldo Moro– Ma tutto è normale!! Invece se si sta soli e isolati su 4 km di spiaggia o in mare arrivano droni ed elicotteri. Questa non è più libertà. Non è la mia Italia».