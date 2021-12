Positivo al Covid ma non rispetta la quarantena per raccogliere funghi. Denunciato un giovane

Era risultato positivo al Covid perciò era obbligato a rimanere in casa in quarantena. La scelta di uscire per andare a raccogliere funghi, tuttavia, gli è costata cara: un giovane 24enne di Calimera, in provincia di Lecce, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri.

Raccoglieva funghi lungo la provinciale: intercettato dai carabinieri

A notare il giovane intento a raccogliere funghi lungo la strada provinciale 275, in località "Boschi di Calimera", i carabinieri della stazione Forestale di Otranto. Dopo averlo fermato e identificato, i militari hanno scoperto che il ventiquattrenne era sottoposto all’obbligo di quarantena in casa perché era risultato positivo al Covid. Per lui è scattata la denuncia: risponde di inosservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione della malattie infettive.