Positivo un assessore della Giunta comunale: il sindaco chiude tutti gli uffici

Positivo un assessore della giunta comunale di Tricase. Lo ha annunciato il sindaco De Donno che con un’ordinanza ha disposto la chiusura degli uffici comunali per consentire la sanificazione dell'edificio.

«É stato accertato un caso positivo al coronavirus fra i membri della Giunta del Comune di Tricase - ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook - Ho avuto modo di colloquiare telefonicamente con il soggetto, che al momento si trova presso la sua abitazione con lievi sintomi, augurando una pronta guarigione ed esprimendo solidarietà a nome dell’Amministrazione e della Città. Relativamente alla situazione in oggetto, è nostro dovere precisare che sono stati attivati immediatamente tutti i protocolli previsti, sono state prese tutte le informazioni circa il tracciamento dei contatti, è stata disposta la sanificazione degli ambienti del Comune di Tricase ed è stato predisposto lo smart-working in via cautelativa per tutti i dipendenti di Palazzo Gallone».

