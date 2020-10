Positivo uno studente delle medie ad Arnesano: classe in quarantena, ma prosegue la didattica a distanza. Caso sospetto a Maglie

Tamponi per personale Ata, docenti e studenti. È quanto ha disposto la Asl di Lecce, dopo un caso sospetto nella scuola media di via Manzoni a Maglie: il caso riguarda un alunno. Per questo la dirigente Anna Rita Cardigliano ha deciso per l’attivazione della didattica a distanza per l’intera classe.

Covid, quarantena per quattro scuole nel Salento: contagiati prof e bimbi. Stop alle lezioni in presenza in un liceo. Chiuse quattro scuole nel Brindisino

A casa 120mila studenti: da lunedì didattica a distanza per tre settimane per le ultime tre classi delle superiori/ L'ordinanza

I tamponi, effettuati su studenti, professori e collaboratori scolastici sono stati disposti in base a dei turni, nel pomeriggio di oggi. Appena pronti gli esiti, si valuterà il da farsi. In ogni caso la classe è in quarantena cautelativa.

Un caso di Covid-19 anche nella scuola di Arnesano. Si tratta di un bambino di prima media: l'allievo è risultato positivo a seguito di un controllo effettuato per prassi in occasione di un suo prericovero in ospedale. Il ragazzo è asintomatico. Nella serata di ieri, il servizio di Igiene e sanità dell’Asl ha comunicato il caso all'amministrazione comunale e alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo, Lory Natale. E da questa mattina, quindi, la classe del ragazzo (che conta in tutto 18 alunni) è in quarantena, così come gli insegnanti.

Per il resto della comunità scolastica, l'attività andrà avanti normalmente. Nella giornata di oggi, intanto, sarà effettuata la sanificazione dell’intero piano del plesso di Arnesano, in via Baracca, dove è situata l'aula in questione. Gli allievi in quarantena seguiranno poi alcune lezioni da casa, tramite la didattica a distanza. Torneranno a scuola il prossimo 3 novembre. Nel frattempo sia i compagni di classe del ragazzo risultato positivo che i loro insegnanti saranno sottoposti a tampone.

Ultimo aggiornamento: 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA