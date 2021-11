Docenti e studenti positivi, a Ruffano scuole chiuse fino al 7 dicembre

Troppi positivi tra studenti e personale scolastico, e il sindaco di Ruffano Antonio Cavallo decide con un’ordinanza di chiudere le scuole sia a Ruffano sia a Torre Paduli, che è una frazione del Comune salentino, fino a martedì 7 dicembre. Il provvedimento è stato assunto dal primo cittadino ieri sera, dopo aver appreso del focolaio registrato in paese.

