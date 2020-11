Positivo il primo, negativo il secondo tampone: dubbi sul contagio di una cancelliera. L'ufficio Gip del tribunale chiude per sanificazione

Una cancelleria dell’ufficio gip/gup del tribunale di Lecce, in viale De Pietro, è risultata positiva al tampone per l'individuazione del Covid-19. Ma se l'esito del primo test è stato positivo, il secondo tampone è risultato invece negativo, generando non poca apprensione. A titolo precauzionale, però, gli uffici dei giudici per le indagini preliminari al quinto piano del tribunale sono rimasti chiusi per provvedere alla sanificazione di tutti gli ambienti. Alcuni processi sono stati trasferiti e celebrati nell'aula bunker del carcere di Lecce.

Due contagi fra il personale del tribunale civile: edificio chiuso 24 ore per sanificazione

Nei giorni scorsi il presidente del tribunale, Roberto Tanisi aveva disposto la chiusura degli uffici Servizi generali e Cancelleria della sezione Lavoro del tribunale civile, in via Brenta, sempre a titolo precauzionale dopo la positività accertata di due dipendenti.

