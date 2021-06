Salento, abbandona l'immondizia a Portoselvaggio: “sporcaccione” identificato. Fra i rifiuti, anche la tessera Vip di una crociera e le ricette mediche

Non sono riusciti a sfuggire ai controlli delle guardie ecologiche volontarie Endas, dirette da Giuseppe Albanese, e zoofile di Agriambiente, con al timone Antonio Russo. Sopralluogo, accertamento, ricerca di indizi e tracce ed eccola là, la prova regina: una tessera Vip di una crociera. E' grazie a quella che è stato possibile individuare lo sporcaccione che ha abbandonato una montagna di rifiuti a Portoselvaggio, località in territorio di Nardò, in piena area protetta.

APPROFONDIMENTI LECCE Sporcaccioni nel parco, abbandonano rifiuti ma lasciano la...



Oltre una decina di sacchi dell'immondizia contenenti di tutto, compreso un vecchio televisore e alcune sedie. I rifiuti appartengono a cittadino di Nardò, 50 anni, che - appunto - ha fatto una crociera e insieme alla tessera Vip si è liberato, proprio a Portoselvaggio, anche di diverse ricette mediche, contenenti persino il codice fiscale. Insieme a lui è stata individuata anche una seconda persona, denunciata. Entrambi dovranno pagare circa 1000 euro di multa.