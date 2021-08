Portoselvaggio, la Polizia chiude il Fico d'India per la seconda volta: tutti in pista a ballare senza mascherine

Seconda chiusura per il Fico d'India di Portoselvaggio, marina di Nardò, nel Salento. La notte di Ferragosto ha avuto un prezzo salatissimo per il locale affollato da centinaia di persone riunite a ballare senza rispettare le norme per la prevenzione della diffusione del Covid-19, ossia distanziamento sociale e utilizzo di mascherina.

La notte fra il 14 e il 15 agosto, gli agenti del commissariato di polizia di Nardò, agli ordini di Sabrina Manzone, sono intervenuti verificando la presenza di avventori che danzavano senza alcuna precauzione. Il locale era già stato chiuso lo scorso 24 luglio per la stessa ragione. E' scattata quindi la seconda chiusura.

