Porto Cesareo, vandali e malamovida: «Maggiori controlli e ordinanze specifiche». Si chiude il vertice in prefettura

Si è conclusa oggi, in prefettura a Lecce, la parte del Comitato per l'ordine e la sicurezza dedicata al turismo e alle sue derive, con particolare riguardo alle marine di Porto Cesareo e Gallipoli, anche e soprattutto alla luce di diversi episodi di malamovida e vandalismo registrati dalle cronache nei giorni scorsi. L'esito dell'incontro è stato oggetto di un post del sindaco di Porto Cesareo Silvia Tarantino: «Mai come quest'anno - ha scritto - Porto Cesareo ha registrato un turismo di fascia prettamente giovanile, classificandosi seconda dopo Gallipoli per la presenza di giovani sul territorio, giovani che vivono soprattutto di notte. Ci sono state segnalate risse e disturbo alla quiete pubblica, fenomeni che fino allo scorso anno erano sporadici». I numeri sono quelli di una vera e propria invasione, con punte di 150mila-200mila visitatori giornalieri in un comune che conta appena 6.000 residenti.

I risultati del vertice

Poi, sempre da parte della prima cittadina cesarina, la comunicazione delle misure di prevenzione e monitoraggio del territorio. «L'autorità di governo ha garantito massima attenzione, come del resto testimoniato dalla massiccia presenza di forze dell'ordine sul territorio negli ultimi giorni con posti di controllo sulle principali direttrici». Previste nuove misure e controlli: «Anche nelle prossime ore i controlli saranno assicurati e vedranno impegnati tutti. Controlli continui, costanti ed intensi su tutto il territorio. Ringrazio chi ha scelto Porto Cesareo per le sue vacanze, ma l'invito al rispetto del territorio, delle regole e di se stessi lo rinnovo ancora. Il turismo maleducato non è il turismo che vogliamo».

Nelle prossime ore la questione sarà discussa anche in apposito tavolo coordinato dalla Questura. Saranno intensificati i servizi di controllo del territorio con la collaborazione del commissariato di Nardò e della Compagnia di Campi Salentina. Probabile l'emissione di specifiche ordinanze mirate a un maggior rispetto del territorio. Rispetto invocato a gran voce, nei giorni scorsi, dall'associazione dei commercianti cesarini e dal presidente Umberto Del Prete, insieme al presidente provinciale di Globo consumatori Stefano De Maglio.