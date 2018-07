Tra i bagnanti 100 uova: salve le piccole tartarughe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sabbia frana all’improvviso sotto i piedi di alcuni (ignari) bagnanti e spuntano le uova di tartaruga “caretta-caretta” sull’arenile libero del litorale a nord di Torre Lapillo, nei pressi dello stabilimento Baron Beach. A pochi chilometri da Porto Cesareo.Ad accorgersi di un fatto davvero unico ed eccezionale gli stessi villeggianti, ritrovatisi di fronte ad una sorpresa della natura davvero grande: un nido di tartarughe marine che conteneva diverse uova quasi pronte alla “famosa schiusa”.Purtroppo per le prime due tartarughine l’inatteso calpestio ha provocato una nascita “prematura” e per loro l’avventura non si è conclusa nel migliore dei modi. Sono morte, purtroppo, prima di raggiungere le amate acque. Ma come ogni storia di vita anche per questa c’è il rovescio della medaglia perchè il loro sacrificio non è stato vano, anzi è servito a salvare ben 100 “sorelle”. Un numero particolarmente alto per fenomeni di questo genere.Immediati sono giunti in spiaggia, allertati dagli stessi bagnanti, i professionisti e i biologi della Area Marina Protetta Porto Cesareo, e tra questi Giacomo Marzano, esperto di tartarughe, che collabora proprio con l’ente di Porto Cesareo.