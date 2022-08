Porto Cesareo, un altro incidente: quattro feriti in ospedale

Ancora un incidente stradale sulla Nardò-Avetrana, questa volta nei pressi degli svincoli per il Club Azzurro, in territorio di Porto Cesareo. A rimanere coinvolte due automobili, che nonostante il traffico si sono scontrate:una delle due è addirittura volata sul guard-rail.

Quattro i feriti



A causa del forte impatto tra i mezzi, gli operatori del 118, allertati dagli automobilisti di passaggio, hanno dovuto soccorrere ben quattro feriti, trasportati due presso l'ospedale San Giuseppe di Copertino in codice giallo e verde, e due altri, le cui condizioni destavano preoccupazioni, in codice rosso per dinamica e giallo presso il Vito Fazzi di Lecce.

L'intervento dei carabinieri



Ad eseguire i rilievi utili a comprendere l'esatta dinamica dello scontro sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gallipoli, coadiuvati dai colleghi della locale stazione di Porto Cesareo guidati del comandante capo il maresciallo Antonio Palamà. È toccato dagli stessi militari bloccare gran parte della circolazione intensa su quel tratto di strada, deviandola su strade parallele. Traffico naturalmente è andato in tilt con lunghe code.