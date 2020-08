Forte scirocco e mare in tempesta, salvate cinque persone in meno di mezz'ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata di scirocco e di paura lungo il litorale costiero dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo , e straordinari per i bagnini del Lido Max e gli uomini della guardia costiera dell'ufficio marittimo Torre Cesarea. Ben cinque, infatti, i salvataggi effettuati tra le 15 e le 15.30 di oggi nello specchio d'acqua antistante il bar "Bahia Mar", nella frazione di Torre Lapillo.Prima i bagnini del vicino stabilimento balneare Lido Max e poi i militari dla guardia costiera giunti a bordo di un gommone hanno risposto alle richieste di aiuto giunte dalla spiaggia per 5 persone che stavano per essere inghiottite dalle onde.A causa delle avere condizioni meteo marine, lungo l'intera costa cesarina sventola da ore la bandiera rossa che indica il divieto e il pericolo di balneazione.