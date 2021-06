Fra i bagnanti di Porto Cesareo, c'è anche “Scorza”: tartaruga salvata e trasferita a Torre Guaceto

Una tartaruga “Caretta caretta” adulta di oltre 30 chilogrammi è stata salvata questa mattina nell’Area marina protetta di Porto Cesareo, precisamente nello specchio d'acqua di fronte al noto stabilimento balneare "Bacino Grande". Ad avvistare l’esemplare in evidente difficoltà, sono stati alcuni bagnanti che frequentano l'arenile e che hanno avvisato il personale del Lido cesarino.

Il capo bagnino Marco Massa e i proprietari dello stabilimento, con l'aiuto dei bagnanti presenti in spiaggia, hanno poi contattato immediatamente gli operatori dell'area marina protetta che, come da protocollo, hanno effettuato un pronto intervento. Giunti sul posto, gli operatori della Riserva nazionale, hanno provveduto a controllare che il grosso esemplare adulto di Caretta caretta fosse in buone condizioni, come è effettivamente risultato essere a un primo esame. Gli operatori dell'Amp hanno immediatamente provveduto al trasporto nel centro di recupero di Torre Guaceto.