Porto Cesareo, pienone in spiaggia all'alba per San Lorenzo

L'alba di San Lorenzo è come se fosse mezzogiorno a ferragosto. Migliaia di giovani infatti, sul lungo litorale costiero basso e sabbioso dell'Area Marina Protetta Porto Cesareo , hanno passato la notte in spiaggia, nel rispetto della tradizione. Chi suonando la chitarra, chi al ritmo di dance chi semplicemente steso sul suo asciugamano, ha scrutato per tutta la notte del 10 agosto, il cielo, in cerca di una stella cadente che possa esaudire un desiderio chiuso in fondo al cuore.

La tradizione