Porto Cesareo, relax in spiaggia per Antonio Conte. Con lui anche Fabrizio Lorieri

Fedeli alle loro origini ed al tradizionale bagno nelle acque cristalline dello Ionio di Porto Cesareo, arrivano a lido Tabù, mister Antonio Conte tecnico del Tottenham Hotspur Football Club, e l'indimenticato portierone del Lecce Fabrizio Lorieri, ex preparatore dei portieri della Sampdoria e che a stretto giro potrebbe essere l’allenatore dei portieri della prossima stagione, al fianco di mister Gotti allo Spezia.

La "tradizione" della tintarella in riva allo Ionio

Tornando al mare ed alle vacanze, non c'erano praticamente dubbi, che per entrambi la scelta del primo bagno nel Salento e delle prime tintarelle in spiaggia sarebbe ricaduta ancora una volta sul lido Tabù, lo storico stabilimento balneare di Porto Cesareo guidato da Gigi Tramacere e da Alessandro e Giovanni Grandioso, che ogni anno ha il piacere di ospitarli. I due campioni oggi affermati professionisti di calcio, sono stati paparazzati da alcuni bagnanti mentre dialogavano magar sulle scelte del loro imminente futuro.