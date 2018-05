Colpi d'arma contro la villetta di un imprenditore, paura nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si torna a sparare e a Porto Cesareo torna la paura. Ad essere presa di mira per la seconda volta nell’arco di pochi mesi, è stata la villetta di un imprenditore, G.E., originario di Erchie. La grave intimidazione è avvenuta a notte fonda in via Marco Aurelio Severino, zona interna e isolata situata nell’estrema periferia nord della costa jonica cesarina. Gli spari hanno colpito il portone d’ingresso della villetta e naturalmente svegliato il proprietario che era in casa a dormine.L'uomo ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri della stazione di Porto Cesareo che i colleghi del Norm della Compagnia di Campi Salentina, competenti territorialmente. Gli attentatori, secondo una prima ricostruzione, avrebbero raggiunto la zona a bordo di un potente mezzo di trasporto e dopo aver esploso i colpi di pistola si sono dileguati nel buio facendo perdere le tracce. Per il momento non si esclude alcuna pista.