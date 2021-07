Porto Cesareo, alla scoperta dell'Area marina protetta con la App finanziata dall'Agenzia Spaziale Europea: ecco come funziona

Area Marina Protetta Porto Cesareo, nasce Blue Discovery, l’App che spiega la Riserva Nazionale e fornisce al visitatore in maniera semplice e veloce tutte le informazioni, le raccomandazioni e le regole da seguire durante la sua visita all’area marina. Blue Discovery è stata sviluppata dalla Blue Thread srl in collaborazione con l'Area Marina Protetta di Porto Cesareo ed altre tre aree marine protette italiane nell’ambito di un progetto cofinanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la possibilità di usufruire delle funzionalità innovative del nuovo sistema di navigazionesatellitare europeo Galileo. (LinkApp: https://business.esa.int/projects/blue-discovery)

Come è nata la App

L’Area Marina Protetta di Porto Cesareo ha collaborato con la Blue Thread srl durante il biennio 2019 e 2020 alla definizione e ai test della applicazione mobile BlueDiscovery sviluppata a completo carico della Blue Thread srl specificatamente per fornire alla Area Marina Protetta uno strumento moderno e innovativo di controllo e gestione del flusso turistico all’interno della AMP. Allo stesso tempo la App consente di fornire informazioni e servizi al turista che è in visita alla AMP. La App è indirizzata ad ogni tipo di turismo, dalle visite a terra alla nautica da diporto, le immersioni e la pesca sportiva. In base alla posizione geografica, la App fornisce automaticamente al turista informazioni sulle regole da seguire e sulla zonistica della AMP, sulle escursioni consigliate, sui luoghi di interesse nelle vicinanze e su come raggiungerli e molto altro. E' anche predisposta per l’invio di segnalazioni da parte dell’utente (turista, comunità locale) relative ad avvistamenti faunistici (specie protette, perpetrazioneo avvistamento di possibili reati di tipo ambientale) all’interno dell’AmpPorto Cesareo. Una foto geo-referenziata dell’avvistamento sarà inviata alla Amp corredata delle informazioni temporali dello scatto ed anagrafiche dell’utente che ha inviato la segnalazione e di un eventuale messaggio testuale.