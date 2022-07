Porto Cesareo, incidente tra due auto: tre feriti, uno grave

Brutto incidente con tre feriti, di cui uno in codice rosso, in via Mar Glaciale Artico a Porto Cesareo. Il sinistro si è verificato questa sera intorno alle 20.30 a rimanere coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente. Sul posto allertate dai residenti della zona delle automobilisti di passaggio sono intervenute tre ambulanze del 118 che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi sul posto e trasportare feriti nei più vicini nosocomi.

Proteste di residenti e villeggianti

A seguito di questo ennesimo incidente, addirittura il terzo nella sola giornata odierna, si sono levate vibrate, anche sui social, le proteste dei residenti e di diversi villeggianti della zona, che hanno reclamato e richiesto autorità competenti e dall'amministrazione comunale di Porto Cesareo, maggiore sicurezza per via Mar Glaciale Artico, lunga arteria che collega la strada statale Nardò-Avetrana a via dei Bacini, strade che conducono ai principali stabilimenti balneari dell'Area Marina Protetta.