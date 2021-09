Porto Cesareo, l'Amerigo Vespucci solca le acque dello Ionio

La nave scuola della Marina militare italiana, l'Amerigo Vespucci uno dei più bei velieri al mondo, da questa mattina e fino domani pomeriggio solca il mare di Porto Cesareo, nel Salento.

Lo spettacolo nelle acque dello Ionio

Ad annunciarla in una splendida giornata di sole settembrino e mare calmo e turchese accarezzato da una leggera brezza di tramontana, sono stati gli scatti social virali di migliaia di bagnanti che ancora frequentano la lunga costa bassa e sabbiosa dell'Area Marina Protetta Porto Cesareo.



Sia il sindaco jonico Silvia Tarantino che l'Area Marina Protetta Porto Cesareo, con un loro post social sui profili istituzionali, hanno voluto tributare il giusto omaggio alla splendida imbarcazione simbolo nel mondo della Marina Militare italiana, annunciando la sua permanenza sino a domani pomeriggio. «Da oggi e fino a domani pomeriggio e alla fonda e quindi visibile a Porto Cesareo la nave più bella del mondo l'Amerigo Vespucci», ha raccontato il sindaco postando una splendida foto che mostra la nave scuola. «La splendida imbarcazione simbolo della grande e storica scuola italiana si trova dietro l'isola grande o dei conigli». Tantissimi i bagnanti ed i diportisti che in queste ore l'ammirano in tutta la sua magnificenza. Ed in tanti droni, macchinette fotografiche e cellulari, sono pronti ad immortalarla questa notte, quando si illuminerà del tricolore nazionale dando vita ad uno spettacolo che si preannuncia davvero imperdibile.