Porto Cesareo, riunione “politica” sulla spiaggia per il ministro Di Maio e il presidente Emiliano. Con loro anche Boccia

Il bagnasciuga del Togo Bay, noto stabilimento di Porto Cesareo, come un grande e refrigerante "transatlantico". Lo sfondo, però, è stato il turchese e cristallino Jonio. Ferragosto salentino per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la compagna Virginia Saba. Il componente dell'esecutivo Draghi è stato avvistato in spiaggia, a chiacchierare con l'ex collega di Governo Francesco Boccia - anch'egli insieme alla moglie, Nunzia De Girolamo - e con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, affiancato dalla compagna Elena Laterza.

Ognuno con il suo ombrellone a gustarsi la giornata di relax, bagni e tintarella e conversare sugli scenari prossimi di politica nazionale e regionale. Un'immagine che non è sfuggita ai clic indiscreti dei cellulari dei bagnanti e agli amanti del gossip politico.