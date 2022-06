Porto Cesareo, ristorante non trova personale. Annuncio provocatorio del titolare: «Decidete voi lo stipendio»

Quando la stagione turistica e balneare nel Salento è già partita, molti tra ristoratori e albergatori non hanno ancora risolto il problema della grave carenza del personale stagionale. Tra loro c'è anche Pierluigi Lucino, imprenditore salentino di 40 anni, che non trovando baristi e pizzaioli, ha prima deciso di limitare a cento il numero massimo di pizze che può servire ai tavoli per ciascuna serata, e poi ha deciso di lanciare una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati