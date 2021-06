Porto Cesareo, rave party con 200 persone: controlli serrati e l'incontro sfuma. Tre denunciati per spaccio

Controlli serrati e interforze, da parte di carabinieri, guardia di Finanza, polizia e con il coordinamento del questore Andrea Valentino, per impedire il rave organizzato per ieri notte a Porto Cesareo, in località Punta Prosciutto. Era prevista la partecipazione di circa 200 giovani provenienti da tutti i comuni del Salento e dalle province limitrofe.

I controlli



Alle 2:00 di questa mattina, personale della Polizia di Stato, insieme ai militari dell'Arma e alla Guardia di Finanza hanno controllato tre giovani provenienti dalla provincia di Bari che viaggiavano a bordo di un Fiat Doblò: sono stati trovati in possesso di grammi 7 circa di cocaina e 1 grammo circa di marijuana. Sono stati pertanto denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e inoltre sanzionati per la violazione delle norme anti-covid.