Dal nulla, impossesandosi di fatto di una vasta area demaniale, avevano creato un grande parcheggio, sosta per camper con impianti elettrici di fortuna e scarichi fognari che finivano in mare e infine un vero e proprio lido. I "padroni del mare", insomma. Stamani all'alba i carabinieri hanno arrestato a Porto Cesareo quattro persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, al termine di una serie di indagini durante le quali sono stati anche ascoltati numerosi turisti costretti a pagare cinque euro per accedere al mare.Le accuse mosse dal gip nell'ordinanza di custodia cautelare sono estorsione aggravata e continuata, minacce, danneggiamento aggravato mediate incendi, invasione di terreni e occupazione abusiva di area demaniale marittima.Fin dal 2008, stando al risultato delle indagini, i quattro avrebbero occupato abusivamente un'area demaniale a Porto Cesareo trasformandola in parcheggio a pagamento. La stessa area era stata attrezzata per ospitare i camper, sempre senza alcuna autorizzazione, con servizi igienici di fortuna e scarichi fognari che finivano in mare. Inoltre, sempre secondo gli investigatori, nel tempo i quattro avrebbero cercato di impossessarsi di strutture balneari vicine "mediante - recita l'ordinanza di custodia cautelare - reiterate minacce, violenze, danneggiamenti e atti intimidatori nei confronti dei legittimi proprietari, intimidendo anche la clientela".Atri particolari verranno illustrati in mattinata nel corso di una conferenza stampa.