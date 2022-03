Porto Cesareo e Otranto, lo spettacolo delle secche nel Salento

Insolito risveglio questa mattina a Porto Cesareo: il mare in secca, la bassa marea e la spiaggia che si riprende la scena. A immortalare l'inusuale spettacolo pescatori e passanti che si sono ritrovati davanti le barche "ormeggiate" sulla spiaggia e una linea della costa completamente ridisegnata dalla natura. Identico spettacolo lungo l'Adriatico, a Otranto.

APPROFONDIMENTI SALENTO Il mare si ritira e la spiaggia si riprende la scena: lo spettaccolo...

Una bassa marea da record si sta registrando in queste ore a Porto Cesareo, in provincia di Lecce: nel tratto di costa della riviera di Ponente il mare si è ritirato di circa 30 metri, con decine di imbarcazioni da diporto e per la piccola pesca rimaste improvvisamente spiaggiate. I pescatori della zona ricordano che 60 anni fa la cosiddetta Isola dei Conigli, di fronte alla costa di Porto Cesareo, era separata dalla terra ferma da uno specchio acqueo profondo solo alcune decine di centimetri.