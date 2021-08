Porto Cesareo, ombrelloni segnaposto su 350 metri quadrati di spiaggia libera: scatta il sequestro

Ombrelloni segnaposto, nonostante controlli e denunce il “vizio” dei furbetti che cercano di accaparrarsi un posto al sole in barba alle regole e ai beni comuni non viene meno. La notte scorsa, infatti, i carabinieri della stazione di Porto Cesareo hanno liberato 350 metri quadrati di spiaggia libera a Torre Lapillo, in località Scalo di Furno, dove ignoti avevano lasciato ben 32 diversi ombrelloni e sdraio segnaposto. Naturalmente tutto il materiale è stato sequestrato e verrà distrutto.