Porto Cesareo, spiaggia “occupata” dagli ombrelloni segnaposto: arrivano i carabinieri

Trecento metri quadrati di spiaggia libera sono stati restituiti dai carabinieri alla pubblica fruizione, dopo che ignoti cittadini avevano tentato di occuparla con gli ombrelloni segnaposto. I militari hanno anche anche sequestrato merce destinata alla vendita ambulante.

È accaduto nel corso della notte a Torre Lapillo, in località Scalo di Furno, vicino Porto Cesareo.I militari hanno provveduto a sequestrare 30 ombrelloni, di vario colore e dimensioni, nonché sedie in plastica e sedie sdraio. Sotto sequestro è finito anche un carrello contenente merce varia destinata alla vendita ambulante: set giochi per bambini, ombrelloni, fucili ad acqua, racchettoni da spiaggia.